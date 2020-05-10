Болеющие СОVID-19 регионы взяли в кольцо республику Карелия

Минздрав Карелии опубликовал очередную карту, на которой наша республика показана маленьким, но стойким регионом в борьбе с коронавирусной инфекцией. Нас окружают регионы и страны, где количество заболевших COVID-19 в разы больше.

Напомним, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 11 012 человек и сейчас составляет 209 688 человек во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 34 306 человек, 1 915 человек умерли.

Добавим, что в Карелии за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 12 человек. В общей сложности в республике COVID-19 заболело 160 человек.