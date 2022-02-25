Власти опровергли данные о дефиците топлива в Карелии

Информация о дефиците дизельного топлива в Карелии не подтверждается. Об этом сообщил официальный представитель правительства РК Иван Степанов.

Ранее в соцсетях появились данные о том, что в некоторых районах Карелии пропало дизельное топливо. Назывались Петрозаводск, Сегежский, Беломорский, Пудожский и Кондопожский районы. В Минэкономразвития РК прокомментировали эту информацию.

«Ситуация с топливом в республике стабильная, - говорится в заявлении министерства. - По информации «Лукойл» и «Роснефть», проблем в регионе нет. Для нужд северных районов республики во взаимодействии с железной дорогой в настоящее время организована приоритетная разгрузка поступившего топлива. Поставка дополнительных объемов дизельного топлива в Медвежьегорск планируется сегодня вечером, сейчас идет перекачка из железнодорожных цистерн в Петрозаводске в бензовозы».

Минэкономразвития просит сообщать о случаях отсутствия или нехватки дизельного топлива в конкретных районах Карелии. Фото pixabay.com/IADE-Michoko