Власти Карелии хотели бы ввести туристический сбор в Приладожье

На заседании правительства РК сегодня вновь зашел разговор о введении в Карелии туристического сбора.

Министр экономического развития и промышленности Олег Ермолаев сообщил, что законопроект, дающий право регионам самим вводить туристический сбор, пока приостановлен. После ликвидации Ростуризма вопросы туристической деятельности переданы в министерство экономического развития. Но пока в российском министерстве не инициируют обсуждение законопроекта о туристическом сборе.

В правительстве Карелии считают, что, если на севере республики рано вводить дополнительный сбор, то в Приладожье самое время обложить туристов дополнительными расходами.

Напомним, недавно туристический сбор разрешили взимать в Санкт-Петербурге, который добивался этого несколько лет. // Фото: unsplash.com