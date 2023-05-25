Чат-бот для туристов запустят в Карелии

25 мая на заседании правительства Карелии министр экономического развития и промышленности Олег Ермолаев рассказал о том, что нового ждет в этом году гостей республики.

Так, в мае начал работу обновленный туристический портал. Сейчас идет его апробация. Въезжающих в Карелию туристов хотят приветствовать с помощью СМС-сообщений. Ермолаев сказал, что сейчас ведутся переговоры с операторами мобильной связи.

Также власти республики хотят запустить специальный чат-бот, воспользовавшись которым, гости Карелии могли бы с помощью нейросетей получить ответы на вопросы, связанные с туризмом. С помощью нейросетей, сообщил Ермолаев, туристам помогут, например, составить трехдневный маршрут по республике. // Фото: unsplash.com