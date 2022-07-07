Власти Финляндии одобрили строительство забора на границе с Россией

Парламент Финляндии в четверг проголосовал за законопроект, который позволит установить заграждения на границе страны с Россией, об этом сообщает международное агентство «Рейтер». Барьер протяженностью 1300-километров позволит закрыть границу от просителей убежища в случае исключительных обстоятельств.

По информации новостного агентства, хотя законопроект и противоречит правилам Европейского Союза о предоставлении убежища, он был принят большинством членов парламента.

Законопроект об усилении безопасности на границе позволит финским властям в ускоренном порядке принимать решение о строительстве заборов или других ограждений вблизи своих границ и направлять запросы о предоставлении убежища в один или несколько пограничных переходов, например, аэропорт. (фото unsplash.com, Tapio Haaja)