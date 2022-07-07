Мужчина перевозил из Москвы в Хельсинки собак и попал под арест

Спасенных бездомных собак перевозил из Москвы в Финляндию 24-летний мужчина. Его заподозрили в жестоком обращении с животными и арестовали, передает Yle.

Бродячих псов везли в Хельсинки через Таллин на пароме. В Финляндии собак должны были пристроить волонтеры. Но из 32 животных 7 погибли еще в пути, 3 пришлось усыпить ветеринару в Финляндии: они были в тяжелом состоянии.

Полиция пришла к выводу, что собак везли в плохих условиях, грузовик был слишком маленьким и не приспособленным для перевозки. Уездный суд в Хельсинки решил взять перевозившего спасенных животных под арест. // Фото:pxhere.com