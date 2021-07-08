Власть задумалась, как брать больше налогов с богатых

Минфин предложил ряд мер по увеличению налоговых поступлений, среди которых — повышение страховых взносов с зарплат выше 122 000 рублей и рост налога на имущество для богатых россиян. Эти две меры, по мнению министерства, принесут дополнительно 100 млрд рублей в год в 2022–2024 годах. Об этом пишет «Секрет фирмы».

Сейчас при зарплате сотрудника выше 122 000 рублей работодатель отчисляет страховые взносы в Пенсионный фонд по полной ставке в 22%. После года работы, когда совокупный заработок превысит сумму в 1,46 млн рублей, применяется льготная ставка в 10%. Минфин хочет поднять этот порог, чтобы компании дольше платили страховые взносы по обычному тарифу. До какой величины, не уточняется. По расчётам ведомства, мера может принести бюджету дополнительно до 45 млрд рублей ежегодно в 2022–2024 годах.

Другое предложение по увеличению доходов бюджета — это повышение налога на дорогое имущество общей стоимостью более 500 млн рублей. Для этой категории собственников хотят увеличить налоговую ставку с 0,1% до 0,3%. Мера позволит дополнительно получать по 50 млрд рублей ежегодно, прогнозируют в Минфине.

Сейчас по ставке в 0,1% облагается налогом жильё и небольшие хозяйственные постройки. Для объектов, чья кадастровая стоимость по отдельности превышает 300 млн рублей, применяется повышенная ставка в 2%. Склады и другие нежилые помещения облагаются по ставке 0,5%.

Также Минфин предложил с 2022 года:

- повысить акцизы на алкоголь на 10%;

- ввести акцизы на сахаросодержащие напитки;

- снизить порог беспошлинной торговли с €200 до €100;

- вдвое увеличить плату за использование радиочастотного спектра.

Последняя мера затронет операторов связи, телекомпании и радиостанции, РЖД и других. В сумме повышение ставок принесёт в бюджет более 140 млрд рублей в год, прогнозируют в ведомстве. // Фото: zakprf44.ru