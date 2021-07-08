Рекордсменом по росту цен оказался майонез

За последний год абсолютным рекордсменом по росту цены стал майонез — с прошлого июня его стоимость выросла почти на треть, сообщает РИА Новости.

Средний рост цен на продукты составил 6,8%, это максимальное значение с 2016 года. Продукты в России в июне подорожали на 1,2% в сравнении с маем и на 6,8% в годовом выражении.

Сильнее всего выросла цена на майонез — на 30% за 12 месяцев и 3% только в июне. Также за месяц на 3% подорожали пельмени (+9% за год) и газированные напитки (+7% за год). Для кефира, мясных полуфабрикатов, печенья, зефира, пастилы и йогуртов рост цен составил 2% за месяц. Цены на масло, сливки, сметану, конфеты, мармелад, соки, воду, сосиски, кофе, выпечку и крупы поднялись на 1%. // Фото: news.myseldon.com