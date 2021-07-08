​Мнение: карельский туризм под угрозой из-за новых правил

Текст: Георгий Чентемиров

В России приняли закон о «совершенствовании регулирования деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников». С 1 июля 2022 года в стране будет запрещена работа гидов-иностранцев, а оставшимся придется в обязательно порядке получать образование и раз в пять лет проходить аттестацию. У регионов появится право следить за деятельностью туристических фирм, где работают гиды и инструкторы.

Это не все. Инструкторов-проводников обяжут проходить медицинское освидетельствование. У них будут искать медицинские противопоказания и следы наркотиков. Это следует из перечня нормативных актов, которые понадобится принять для работы закона.

Как водится, любая инициатива властей, связанная с регулированием, вызывает много вопросов у специалистов. Известный фотограф, путешественник, руководитель турфирмы «Экотурсервис» Илья Тимин полагает, что новые правила если не убьют отрасль, то сильно усложнят жизнь ее работникам.

"Фактически государство создало новую профессию, и трудиться разрешено только людям, получившим определенное образование",

– говорит Тимин.

Он напоминает: сфера активного отдыха, особенно в северных регионах, имеет ряд особенностей.

– Активный туризм в Карелии – это два месяца в году. В этой сфере работает в основном молодежь – люди, которые в детстве занимались в турклубах. Потом у них появляется семья, и они уходят на «обычную» работу. А те, кто остается надолго, большую часть года перебиваются халтурами, чтобы летом поработать инструкторами и проводниками. В нашей туркомпании летом работают 15 человек, зимой – никого. И людям даром не нужны все эти трудности с получением образования и прохождением медкомиссиии. А они же еще и платные! И некоторые подумают: надо ли оно вообще?

Формальный замысел законотворцев понятен: сделать активный туризм безопаснее.

– Принятие данного закона будет способствовать созданию прозрачного и контролируемого рынка оказания экскурсионных услуг, формированию позитивного имиджа России как страны, благоприятной и безопасной для туризма и отдыха, – сказала о новых правилах глава Ростуризма Зарина Догузова.

Но конкретное исполнение неизбежно забуксует, считает Илья Тимин:

"Видов активного туризма очень много. Квадроциклы, велосипеды, сноуборд, байдарки, яхтинг, много всего. Кто их будет обучать, как? В Карелии еще нет никакого образовательного учреждения, которое занималось бы обучением и аттестацией. А если оно появится, людей просто не будут успевать учить".

Тимин считает, что единственно возможным выходом станет формализм.

– Какое-то заведение будет за три копейки выдавать корочки. Или за 33 копейки, тут уж как пойдет. Но качество работы инструкторов определяется не корочкой, а опытом. На хорошего инструктора приезжают люди, на плохого – нет. Либо расцветет теневой сектор, как было уже не раз.

Дополнительное регулирование – это всегда проблемы для тех, кого регулируют. И неплохо бы обсуждать законы с людьми, которых эти законы непосредственно коснутся. Смущает, что за «вход в профессию» неизбежно придется платить: «Инструкторов-проводников будут аттестовывать уполномоченные организации. За проведение аттестации будет взиматься плата, размер которой определит Правительство России». Размеры платы, кажется, еще не известны; а значит, инструкторам какое-то время придется жить с ощущением нависшего над головой неприятного сюрприза. Привычное, впрочем, ощущение. // Фото: pixabay.com