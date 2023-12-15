Владимир Путин рассказал о мерах по развитию Арктики

В прямом эфире 14 декабря Президент говорил о переселении жителей из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей:

Действительно, люди, которые всю жизнь проработали на северах, в какой-то период своей жизни хотят перебраться в регион с более мягким климатом. Это понятно. Во-первых, программу мы будем продолжать – это самое главное,

- сказал Президент.

Развитие арктической зоны подробно обсуждалось на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации, которое прошло 11 декабря. На нем говорилось о развитии арктических городов, помощи молодом семьям, о значении региона для укрепления безопасности страны.

Для жителей Республики Карелия развитие арктических регионов имеет жизненно важное значение. В 2017 году Указом Президента расширены сухопутные границы Арктики за счет вхождения Лоухского, Беломорского и Кемского муниципальных районов. В 2020 году в состав Арктической зоны дополнительно вошли Сегежский и Калевальский национальный муниципальные районы и Костомукшский городской округ.

В республике зарегистрировано 67 резидентов АЗРФ. Общий объем инвестиций по их проектам резидентов составит 98 млрд рублей. Планируется создать более 2400 новых рабочих мест.

До 2026 года в бюджет «единой арктической субсидии» вошли строительство детского сад на 300 мест в пгт Калевала» (строительство уже идет, его готовность составляет 17,9%), «Модернизация инфраструктуры лыжно-биатлонных стадиона и трасс и приобретение оборудования для стрельбища и стадиона, а также для подготовки лыжных трасс».

В перечень опорных населенных пунктов включенs Кемский и Беломорский муниципальные районы.

Разработка планов развития опорных населенных пунктов проводится по поручению и под контролем Президента Российской Федерации.

//Фото: Кремлин.ру