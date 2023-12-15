Возведение странной конструкции побудило петрозаводчан действовать

На клочке земли рядом с многоквартирным домом №17 на Ключевском шоссе начали возводить странную конструкцию из металла. Жильцов дома взволновало такое соседство, и они попросили госкомитет по жилищному надзору проверить, а законно ли строительство.

Специалисты установили, что на участке строят двухэтажное здание, но его параметры не соответствуют тем, что были указаны в действующем разрешении на строительство.

Администрацию Петрозаводска оповестили о выявлении самовольной постройки. В мэрии должны будут рассмотреть документы и принять решения по самовольной постройке. // фото unsplash.com