Сигнал ТВ и радио прервется в ряде населенных пунктов Карелии

Жителей Карелии предупредили о перерывах теле- и радиовещания. Перерывы возможны в период с 18 по 24 декабря, сообщается на сайте радиотелевизионного передающего центра.

Сигнал может пропасть 19 и 20 числа в Амбарном, с 10:00 до 16:00 будут проводиться монтажные работы.

Вещание прервется и в Ведлозере, где монтажные работы проведут в один из дней 20 или 21 декабря с 11:00 до 15:00.

Сигнал прервется и в селе Реболы 20 декабря, с 10:30 до 12:30 будут проводить ремонтные работы, а в Сортавале вещание прекратится 19 числа с 10:00 до 13:00. 18 или 19 декабря в Эссойле с 11:00 до 15:00 планируют также проводить монтажные работы, сигнал пропадет в один из дней. // фото unsplash.com/ Glenn Carstans Peters