В лесах Карелии будут активно искать тех, кто рубит елки

Перед новогодними праздниками полицейские с инспекторами районных лесничеств приступили к усиленному патрулированию лесов. Они будут пресекать незаконную рубку елок, сообщили в Минприроды Карелии.

Законодательство предусматривает наказание за такие действия, причем ответят не только те, кто рубил деревья. Штраф заплатят люди, которые приобретали такие деревья, хранили их, транспортировали или сбывали.

За одну ель физическому лицу придется заплатить штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностному – от 20 до 50 тысяч, юридическому – от 200 до 700 тысяч рублей. Если ущерб лесному фонду составит больше 5 тысяч рублей, наступит уголовная ответственность.

Ведомство призывает жителей республики и ее гостей не совершать правонарушений и покупать деревья к празднику законно. // фото: минприроды Карелии