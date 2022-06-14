14 июня 2022, 20:51
Владимир Путин присвоил высокое звание учителю физики из Петрозаводска
Петрозаводчанке Раисе Сеняткиной присвоили звание Заслуженного учителя России
Несколько жителей Карелии удостоены высоких государственных наград. Указ и распоряжение о награждении подписал президент Владимир Путин.
Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоили учителю физики Университетского лицея Петрозаводска Раисе Сеняткиной, сообщили в пресс-службе главы региона. Высокое звание присвоено за многолетний труд, профессиональное мастерство, высокие результаты педагогической деятельности, вклад в развитие образования.
Также благодарностью президента награждена бизнес-омбудсмен Елена Гнетова.
За вклад в укрепление законности и активную общественную деятельность благодарностью президента награждена член комиссии по вопросам помилования Ольга Хлопотова. (фото пресс-служба главы РК)