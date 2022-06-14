Первый туристический чартер из Москвы приземлится в Карелии 16 июня

Первый чартер из Москвы прилетит в Петрозаводск на этой неделе. 16 июня самолет с туристами на борту приземлится в воздушной гавани республики.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю авиакомпанией «Уральские авиалинии». Самолеты будут летать по четвергам и воскресеньям из московского аэропорта Домодедово.

Чартерная программа продлится до конца августа, сообщили в региональном управлении по туризму. В летнюю базовую программу включены обзорная экскурсия по Петрозаводску, экскурсия на заповедник «Кивач, в «Марциальные воды», мастер-классы по изготовлению оберегов и калиток. За дополнительную плату туристы смогут посетить Кижи, горный парк «Рускеала», Валаам или Соловки и многое другое. Любители активного отдыха смогут сплавиться по Шуе и устроить пикник с дегустацией национальных напитков.

В управлении напомнили, что это будет вторая чартерная программа туроператора FUN&SUN в Карелию. Первая состоялась в новогодние праздники, ей воспользовалось почти 600 туристов. (фото unsplash.com, Philip Myrtorp)