В самом центре Петрозаводска обнаружен фрагмент старого города

Андрей Птицын, петрозаводский художник, пополнил коллекцию столичных граффити еще одним своим рисунком. Удачно совместив старые фотографии Петрозаводска, он разрисовал две стены трансформаторной будки во дворе гостиницы «Северная».



Инициатором создания нового арт-объекта явилось правительство Карелии, заказчиком - АО РЭС, которому принадлежит энергоподстанция.

Город в городе с легкой руки художника появился менее чем за неделю. Правда, художник едва удержался, чтобы не дополнить урбанистический рисунок озорной рожицей.