Владимир Михайлов пропал в Петрозаводске

29-летний Владимир Валерьевич Михайлов пропал в Петрозаводске. К поискам подключились добровольцы из отряда «ЛизаАлерт».

Местонахождение молодого человека не известно с 10 июня.

Поисковики распространили в соцсети ориентировку с приметами пропавшего: рост 182, худощавое телосложение, темно-русые волосы и серые глаза.

Из одежды: серо-оранжевая куртка, серо-оранжевый полукомбинезон, светло-бежевые берцы, черная кепка с белой надписью «КАРРА».

Информацию о разыскиваемом бдительные петрозаводчане могут сообщить на короткий номер 112 или по телефону: 8 (800) 700-54-52.