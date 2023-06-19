19 июня 2023, 11:24
Происшествия

Владимир Михайлов пропал в Петрозаводске

О молодом человеке ничего не известно с 10 июня

29-летний Владимир Валерьевич Михайлов пропал в Петрозаводске. К поискам подключились добровольцы из отряда «ЛизаАлерт».

Местонахождение молодого человека не известно с 10 июня.

Поисковики распространили в соцсети ориентировку с приметами пропавшего: рост 182, худощавое телосложение, темно-русые волосы и серые глаза.

Из одежды: серо-оранжевая куртка, серо-оранжевый полукомбинезон, светло-бежевые берцы, черная кепка с белой надписью «КАРРА». 

Информацию о разыскиваемом бдительные петрозаводчане могут сообщить на короткий номер 112 или по телефону: 8 (800) 700-54-52.

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Метки: 
Розыск
новости петрозаводска
Владимир Михайлов