Два посетителя перепутали магазин с рингом

В одном из магазинов в Сортавале сработала тревожно-вызывная сигнализация. В торговой точке между двумя покупателями произошел конфликт. Словесная перепалка переросла в драку, оказалась разбита витрина, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по РК.

У 33-летнего петрозаводчанина имелись кровоподтеки на лице. В магазин вызвали бригаду медиков. Мужчину госпитализировали для обследования и оказания помощи в стационаре.

Другого участника драки, 35-летнего местного жителя, сотрудники вневедомственной охраны передали патрульно-постовой службе. // фото пресс-службы ведомства