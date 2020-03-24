Владельцы земли в СНТ «Ветеран-3» пробираются к участкам через суд 

В нескольких километрах от деревни Вилга Прионежского района расположено садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) «Ветеран-3». Близость от Петрозаводска сделала товарищество весьма популярным среди тех, кто мечтает скрыться от городской суеты и слиться с природой.

Но надежды на уединение нередко оборачиваются нервотрепкой. В последнее время товарищество «Ветеран-3» прочно вошло в «зону турбулентности».

Гражданам, вступившим в открытую конфронтацию с руководством СНТ «Ветеран-3», приходится за защитой своих интересов обращаться в суд, полицию, контролирующие органы.

Бесплатная земля по сходной цене

Юлия Иванова и ее супруг в 2016 году приобрели в СНТ «Ветеран-3» два земельных участка по 250 тысяч рублей каждый. Участки были неразработанные, заросшие лесом, но это семью не остановило.

- Мы долго искали подходящие участки. Нам знакомые порекомендовали товарищество «Ветеран-3». Сказали, что там все хорошо, товарищество быстро развивается, председатель хороший. Мы посмотрели, нам все понравилось. У нас двое детей, очень хотелось жить за городом,

- рассказала Юлия Иванова.

Председатель СНТ «Ветеран-3» Валентина Ерохина показалась женщиной надежной, грамотной, открытой. По словам Юлии Ивановой, ей объяснили, что понравившиеся участки продаются по немного другой схеме. В нюансы супруги особо не вникали, тем более, что рекомендации были очень хорошие.

- Валентина Ерохина нам объяснила, что все в рамках закона, но нам придется пройти бюрократические процедуры и отнести в Росреестр определенный перечень документов. Мы передали ей деньги, она от имени товарищества выписала нам квитанции. Деньги мы заплатили в мае, а документы получили спустя полгода, - заметила Юлия Иванова.

Супруги получили бумаги, но ничего необычного не заметили. Только через несколько лет они вчитались в документы, согласно которым государство предоставило им участки бесплатно.

В 2018 году, когда муж с женой приступили к разработке участков, они стали замечать странные вещи. По словам Юлии Ивановой, стоимость услуг у товарищества показалась ей значительно выше, чем если заказывать их частным образом. Все члены товарищества ежегодно платят немалые взносы. В разные годы они составляли от 8 до 11 тысяч рублей. Чем больше у Ивановых возникало вопросов, которые они адресовали председателю товарищества Валентине Ерохиной, тем хуже становились отношения.

- Все общие работы оплачиваются из наших взносов. Естественно, мы стали интересоваться, почему мы переплачиваем,

- заметила моя собеседница.

Масла в огонь добавила и ситуации с установкой шлагбаума на дороге, ведущей в товарищество. Он открывается только в том случае, если телефон подъезжающего занесен в базу. Иванова рассказала, что шлагбаум руководство товарищества стало использовать против неплательщиков взносов. Случалось, что номера телефона не оказывалось в базе, или телефон разрядился. В этой ситуации проехать к участку было невозможно. Граждане решили, что удобнее заказать пульты. Но председатель, рассказала Иванова, предложила цену в три раза дороже, чем можно было бы заказать напрямую, без посреднических услуг Ерохиной. После этого отношения окончательно испортились.

Юлия Иванова обратилась в полицию Прионежского района с заявлением, в котором изложила ситуацию с покупкой земельных участков, предоставленных ей государством бесплатно. В рамках расследования первый заместитель министра имущественных и земельных отношений РК Маргарита Логинова объяснила, что земельные участки Ивановым были предоставлены бесплатно, и брать деньги с них никто не имел права. Тем не менее, в возбуждении уголовного дела было отказано. Председатель товарищества представила ситуацию таким образом, что деньги были переданы фактическому владельцу земельных участков. Так как мужчина уже умер, ни подтвердить, ни опровергнуть эту версию невозможно.

Галина Мамонтова приглядела участок под Вилгой в 2014 году. Тогда председателем товарищества была Валентина Чечет, а Ерохина трудилась казначеем.

- Чечет показала мне участок. Я согласилась. Мы покупали его вместе с сыном. Потом оказалось, что участок на несколько метров сдвинут. Прямо по участку проходит водосточная канава. Вся вода с трех сторон стекает ко мне на участок. Линия электропередачи проходит по моему участку. У меня, получается, украли квадратные метры, должна же быть защитная зона. Когда я собралась покупать участок, Чечет сказала, что он стоит 180 тысяч рублей. Я тогда в Медвежьегорске жила. Приехала в Петрозаводск, отдала ей деньги, взяла с нее расписку. Она объяснила, что этот участок продают какие-то другие люди, а она только помогает и деньги им передаст. А потом началась свистопляска с документами. Сначала документы нужно было отнести в Прионежскую мэрию. Мне оттуда пришел отказ. Все это долго тянулось. В конце концов участок я получила примерно через полгода. Когда я получила документы, то увидела, что земельный участок мне предоставлен бесплатно. Я — не боец, так что конфликтовать на стала. Сын, конечно, ругается на меня до сих пор,

- рассказала Галина Мамонтова.

Когда пенсионерка узнала, что подобным образом продавали участки и другим гражданам, она обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В возбуждении уголовного дела ей отказали, а заявление отправили на дополнительную проверку. Женщина до сих пор без слез не может вспоминать историю приобретения земельного участка.

Да будет свет?

Людмила с мужем приобрели участок в СНТ «Ветеран-3» в 2013 году.

- Участок мы купили у частного лица. Он расположен на входе в кооператив, где должны были строить линию электропередачи. Мы интересовались, в каком месте она пройдет. Нам объяснили, что вокруг кооператива есть линия, и она пойдет в сторону. По факту строительство началось на нашем участке, загнали спецтехнику, перепахали весь участок, - вспомнила Людмила.

Она обратилась в суд. Но суд посчитал, что интересы одной семьи не совпадают с интересами 300 членов кооператива, которые ждут электроэнергии. В общем, пришлось смириться с соседством высоковольтной линии электропередачи.

- У меня уже сил не хватило бороться,

- сказала Людмила.

Зато у Светланы Дорошенко сил достаточно. Правда, вот уже больше года она сидит при свечах.

Одно время Дорошенко входила в состав ревизионной комиссии СНТ «Ветеран-3», и у нее уже тогда возникали вопросы к тому, как велись дела. В 2018 году она попыталась выступить на общем собрании, но договорить, по ее словам, Валентина Ерохина ей так и не дала.

После «обмена любезностями» на общем собрании Дорошенко потребовала договор с товариществом на предоставление услуг: на покос травы, на уборку снега, на другие работы. Поводом для недовольства стало то, что Светлане Дорошенко самой пришлось косить траву на общественных землях рядом со своим участком, несмотря на то, что деньги она сдавала.

- Мы электроэнергию оплачивали регулярно. Но я не могу заплатить через банк. Я должна созвониться, прийти к казначею и отдать ей деньги, - рассказала Дорошенко.

Когда отношения с руководством товарищества накалились, на ее попытки созвониться и передать за электричество деньги просто перестали реагировать. Светлана Дорошенко через соседку передала тысячу рублей за электроэнергию. В январе 2019 года женщина уехала утром на работу, а когда вернулась, то обнаружила обрезанные провода и отсутствие счетчика.

- Я, конечно, не думала, что это сделала председатель. Подумала, что меня обокрали. Я вызвала наряд полиции, была зафиксирована кража,

- заметила Дорошенко.

Выяснилось, что задание электрику снять счетчик дала председатель СНТ «Ветеран-3». В результате от электроэнергии «отрубили» зарегистрированный жилой дом, где прописаны два человека.

- Она решила, что мы крепостные. Она решила заткнуть мне рот,

- возмущается Дорошенко.

Лишившись электричества, женщина обратилась в прокуратуру и карельское УФАС. Разбирательство длилось несколько месяцев. Поводом для отключения дома от электроэнергии стала неуплата Дорошенко взносов в товарищество за 2018 год, хотя долгов за электроэнергию на тот момент не было. Более того, было установлено, что Дорошенко заплатили в форме аванса даже больше, чем были должны за потребленную энергию.

УФАС оштрафовало товарищество на 50 тысяч рублей за нарушение правил недискриминационного доступа к услугам электроснабжения. Попытка СНТ «Ветеран-3» оспорить решение УФАС в Арбитражном суде РК не удалась. В январе 2020 года Арбитражный суд РК признал постановление карельского УФАС о привлечении товарищества «Ветеран-3» к административной ответственности законным. Правда, у товарищества еще есть шанс подать жалобу в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга.

До сих пор электроснабжение дома Дорошенко так и не восстановлено.

- У нас работает дизельный электрогенератор. Я приезжаю домой, включаю генератор, готовлю еду, а потом сижу при свечах, - сказала Светлана Дорошенко.

Земля за шлагбаумом

Для того чтобы иметь возможность свободно подъезжать к своему участку, Елене Полтавец пришлось обращаться в суд.

- На въезде в товарищество установлены электрические ворота. Несмотря на то, что я являюсь собственником земельного участка, председатель СНТ «Ветеран-3» не дает мне возможность проехать к моей собственности. Я так полагаю, только потому, что я не являются членом СНТ,

- рассказала Елена Полтавец.

Женщине пришлось подать иск в суд, чтобы добиться элементарной возможности проехать к своему участку. В марте 2020 года Верховный суд РК встал на сторону Елены Полтавец и обязал товарищество устранить препятствия «в использовании дороги общего пользования».

Участок Елена Полтавец приобрела еще в 2011 году. По ее словам, конфликтная ситуация с СНТ «Ветеран-3» возникла из-за того, что она не хотела вступать в члены товарищества.

- Я предлагала заключить с товариществом договор и готова была платить за имущество общего пользования, налоги, оплачивать услуги, но в соответствии с договором, где было бы все прописано. Но договориться мы не смогли и долгое время к моему участку было вообще не проехать. Товарищество отказывалось заключать со мной договор и делать дорогу к участку. Я тогда суд проиграла, так как мне было сказано, что сначала я должна добиться заключения договора с СНТ, а потом что-то от них требовать. Я решила больше не судиться, думала, сменится председатель, можно будет договориться. Но нынешний председатель в прошлом правлении была казначеем, и, собственно говоря, ничего не изменилось. Я долгое время участком не пользовалась. С 2019 года взносы должны платить и члены товарищества, и те, кто в товарищество не вступил. Раз уж все равно придется платить, я попросила предоставить мне доступ к моему участку, - рассказала Полтавец.

Она не ожидала, что этого придется добиваться через суд.

Ей предстоит еще одно непростое судебное разбирательство. На сей раз связанное с границами участка. Женщина подозревает, что при межевании нового участка была захвачена ее земля.

Ерохина: «Вы собрали всю грязь»



Я попыталась переговорить с Валентиной Ерохиной, чтобы она смогла объяснить череду конфликтных ситуаций.

- С чего вы взяли, что у нас конфликты? У нас вообще нет конфликтов в товариществе, - сказала председатель СНТ «Ветеран-3».

Дальше Ерохина дала тем, кто на нее жалуется, столь нелицеприятные характеристики, что в печатном издании повторить ее слова не представляется возможным.

Валентина Ерохина заявила, что товарищество активно развивается, в нем состоят 257 членов. Шесть человек, которые всюду жалуются, по словам председателя, не повод для встречи с журналистом. Относительно решения УФАС о незаконном отключении дома от электроэнергии, Ерохина сообщила, что готова дойти до Конституционного суда России, доказывая свою правоту.

- Я с вами встречаться не буду! - перешла на повышенные тона Ерохина.

Стоило мне заикнуться о продаже земельных участков, которые принадлежали государству, председатель почти перешла на крик, угрожая, что привлечет меня к ответственности, куда-то позвонит, повторяя, что все это - шантаж.

- Вы собрали всю грязь, которую вам дала Юля, и решили это все вылить на меня! - Валентина Ерохина повесила трубку.

Мы не спорим с тем, что большинство членов СНТ «Ветеран-3» происходящее в товариществе, скорее всего, устраивает. Но истории, которые нам рассказали граждане, должны как минимум насторожить. Ведь это же дико, когда собственник через суд прорывается к своей земле, а дом обрубают от электроэнергии, когда за нее даже внесен аванс.

Вообще говоря, самые кровавые споры в истории - это споры за землю. Пора бы уже и правоохранительным органам присмотреться повнимательнее: что там творится в этом кооперативе. А то, глядишь, и до беды недалеко.

Антонина Кябелева