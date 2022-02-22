Владельцы «Северной» получили 65 миллионов компенсации после пожара

Пострадавшей после пожара гостинице «Северная» на проспекте Ленина в Петрозаводске выплатили более 65 миллионов рублей. Такую сумму компенсации ущерба возместила страховая компания.

Владельцы старейшего отеля столицы Карелии получили деньги в конце 2021 года, провели ремонт и с наступлением нового года начали принимать гостей.

Напомним, памятник архитектуры регионального значения загорелся 30 мая 2021 года. Площадь пожара превысила 500 кв.м, из здания эвакуировали 49 человек, обошлось без пострадавших и погибших. С пожаром боролись более 40 огнеборцев.

Возгорание началось в номере «люкс». Огонь уничтожил крыло и холл четвертого этажа, пострадала отделка и конструктивные элементы. Из-за проливки водой были затоплены нижние этажи «Северной». (фото Георгий Чентемиров, ptzgovorit.ru)