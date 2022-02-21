Названы улицы Петрозаводска, с которых ночью вывезут снег

Этой ночью в Петрозаводске продолжится уборка города. В Единой дежурно-диспетчерской службе перечислили улицы, с которых будут вывозить снег.

По данным ЕДДС, снег будут убирать на улицах Еремеева и Сыктывкарской (у перинатального центра), а также на проспектах Ленина и Карла Маркса.

Водителей попросили быть внимательными при управлении транспортными средствами и при парковке. Фото мэрии Петрозаводска