Экс-спикер Петросовета Боднарчук подал иск к главе Карелии

Экс-спикер Петросовета Геннадий Боднарчук подал иск в Петрозаводский городской суд к правительству Карелии, Петросовету и главе РК Артуру Парфенчикову. Боднарчук обжалует свое снятие с поста, пишет ТАСС.

Административный иск к Парфенчикову, Петросовету и правительству республики будут рассматривать 28 февраля, следует из данных на сайте суда.

В июне 2021 года городской совет проголосовал за то, чтобы освободить Боднарчука от должности председателя. Вопрос был рассмотрен на основании обращения главы Карелии «с учетом тяжести совершенного коррупционного правонарушения» и в соответствии с действующим законодательством.

Геннадий Боднарчук был задержан в июле 2020 года. Рассмотрение дела в Петрозаводском горсуде началось 8 сентября 2021 года. Ему вменяют два эпизода получения взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч. 6 УК РФ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285) и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286). Боднарчук находится под арестом, своей вины по предъявленным обвинениям не признает. Фото pixabay.com/Inactive_account_ID_249