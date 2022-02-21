Как получить шенген в Петрозаводске без дополнительных услуг

Текст и фото: Антонина Кябелева

Несмотря на то, что коронавирус продолжает злобствовать на просторах России и Евросоюза, в последнее время появляется робкая надежда на скорое открытие границ. Штамм «омикрон» оказался хоть и очень заразным, но не столь губительным. Во всяком случае, многие специалисты высказывают предположение о скорой трансформации зловещего вируса, больно ударившего по любителям заграничных путешествий, в обычную сезонную инфекцию.

А раз так, то жителям Карелии, привыкшим часто ездить в Финляндию, можно сделать первый шаг к грядущему открытию границ с Евросоюзом. С 1 октября 2021 года визовые центры Финляндии в России стали принимать заявления от россиян, имеющих многократную шенгенскую визу с истекшим сроком действия, выданную Финляндией на срок не менее двух лет.

Поделюсь личным опытом получения шенгенской визы в петрозаводском визовом центре, тем более что за последнее время произошли определенные изменения, в том числе в анкете, которую необходимо заполнить для получения визы.

В России, впрочем, как и во многих странах мира, визовые центры объединены мировым гигантом — компанией VFS Global. Петрозаводский визовый центр не исключение. При получении туристической визы вам в любом случае не обойтись без услуг этой компании, которую чаще всего клиенты критикуют за жесткое навязывание платных услуг. Пандемия коронавируса, многократно сократившая доходы VFS Global от услуг, связанных с оформлением виз, еще больше усилила нацеленность визовых центров на «впаривание» допуслуг.

Понятно, что сервисно-визовые центры — это лишь посредники между гражданином и иностранным посольством или консульством. Никакого влияния на решение о выдаче вам визы центр не имеет. Задача центра проверить наличие необходимых документов, передать их в консульство или посольство, а затем вернуть заявителю паспорт с визой или отказом.

Все начинается с посещения сайта VFS Global. Первое, что требуется сделать, это выбрать дату для подачи документов. Это несложная процедура. Но сначала нужно зарегистрироваться. Затем выплывет список причин, по которым вы хотите получить визу. Там есть специальная строка для счастливых обладателей просроченной двухлетней или более длительной финской шенгенской визы. На нее и следует указать, чтобы получить доступ к выбору даты и времени посещения центра.

Если в декабре 2021 года друзья жаловались на то, что быстро попасть в петрозаводский визовый центр не так уж просто, то в феврале 2022 года открывается полный простор для действий. Свободных «окон» много, и выбрать время для подачи документов можно чуть ли не на следующий день. Во всяком случае, я подавала документы в гордом одиночестве. Кстати, и забирать их пришлось практически без свидетелей.

Для жителей Карелии подача документов на получение финской шенгенской визы особых трудностей не представляет.

Немного изменилась анкета. Если раньше в строке дата выезда из шенгенской зоны обычно ставили фактическое окончание периода шенгенской визы, которую вы запрашиваете, то теперь следует указать предполагаемую дату первого въезда и первого выезда. Есть напоминание, что этот период не должен длиться больше 90 дней. Отдельно существует строка, какую визу вы хотите. Именно там следует отметить, что вы запрашиваете мультивизу. Решать, на какой срок вам предоставить визу, будут уже в финском консульстве, видимо, в зависимости от того, насколько дисциплинированным туристом вы были в прошлом.

Список документов остался примерно тем же. Нужно распечатать анкету, прикрепить туда вашу фотографию, сделать ксерокопии внутренних страниц общегражданского и иностранного паспортов, заполнить согласие на обработку персональных данных, подписать уведомление о том, что вы знакомы с ограничениями при въезде в Финляндию и не будете в случае отказа требовать денежной компенсации, предоставить план поездки, оформить медстраховку с компенсацией от ковида, заказать выписку с банковского счета или представить справку о зарплате с места работы, а пенсионерам добавить копию пенсионного удостоверения.

Образец согласия на обработку персональных данных есть на сайте визового центра. Уведомление о том, что вы знакомы с существующими ограничениями при въезде, тоже можно скачать на сайте центра. План поездки можно заполнить от руки в произвольной форме. Тем, у кого «свежий» паспорт, советую сдать старый с визами и отметками о поездках. Потом вам его обязательно вернут.

Копии паспортов лучше сделать самостоятельно и заранее, так как в визовом центре вам, конечно, такую услугу предоставят, но за каждую копию придется заплатить 40-50 рублей, в зависимости от курса евро.

Во время заполнения анкеты у меня возникло несколько вопросов, на которые я попыталась получить ответ по телефону визового центра. Робот отсылал меня то на одну кнопку, то на другую, сообщая бесполезную информацию. Промучившись около 20 минут, я отказалась от тщетных попыток услышать «живого» человека.

В назначенное время я пришла в визовый центр. На подступах меня остановила девушка с предложением сдать документы через VIP-зал. Естественно, за отдельную плату. Нелепость этого предложения в ситуации, когда я оказалась единственным клиентом в центре, кажется, была очевидна и сотруднице центра. Во всяком случае, в ее голосе не было ни надежды, ни настойчивости.

Едва я зашла в общий зал, как тут же меня пригласили к стойке для подачи документов. Сотрудница центра быстро проверила документы, была любезна и обходительна. Объясняя условия получения обратно документов, она ровным голосом, как бы невзначай, сообщила, что со мной свяжется курьер. Я была к этому морально готова. За курьерские услуги, связанные с доставкой документов, сейчас «накидывают» тысячу рублей. Мне, естественно, было интересно, насколько непробиваема «броня» сотрудников, которым, скорее всего, вменяют в обязанность навязать побольше дополнительных услуг клиентам. Я твердо сказала, что не желаю курьера, а хотела бы самостоятельно получить документы. Девушка неуверенно вспомнила про коронавирус. Хотя получить документы в пустом зале визового центра явно не представляло никакой опасности.

«Вы мне отказываете в получении документов лично?»

- прямо спросила я.

Тут сотрудница центра сдалась, рассказав, что получить документы можно только в раз в неделю – в среду с 15.00 до 16.00. Меня предупредили, что предварительно нужно обязательно записаться по одному из двух телефонных номеров визового центра, который был указа в квитанции об оплате. Как оказалось впоследствии, это стало самым сложным этапом в получении шенгена.

На сайте визового центра очень удобно отслеживать, что происходит с вашими документами. Буквально через шесть дней я увидела, что мой паспорт уже находится в визовом центре, и его можно получить. Я, естественно, принялась названивать по указанным телефонам, чтобы записать на получение документов. И столкнулась с роботом, который просит нажать то одну кнопку, то другую, сообщает, что нужно взять с собой договор, заключенный с визовым центром, общегражданский паспорт, выяснить время, когда выдают паспорта, и идти в центр. Дальше робот требовал нажать решетку, чтобы мне вновь повторили всю эту информацию.

Я долго промучилась с «информационными технологиями» визового центра, но так и не смогла понять, как подключиться к «живому» оператору. У меня возникло устойчивое подозрение, что сделано все возможное, чтобы этого не случилось. Отчаявшись, я просто пошла в указанное время в визовый центр.

В центре не было ни души, точнее ни одного клиента. Охранник посмотрел списки и сообщил, что раз я заранее не записалась, то паспорт мне не выдадут. Я попросила позвать сотрудницу, чтобы мне показали, что нужно сделать, чтобы записаться на получение документов. Мы с девушкой стали с моего телефона проводить эксперимент. Оказывается, после того, как вам робот предлагает нажать решетку, чтобы повторить информацию, этого делать как раз не следует, а нужно просто терпеливо ждать. Через какое-то время из тишины телефона действительно проклюнулся голос «живого» оператора. На той стороне линии мне сказали, что на сегодня уже записать меня не могут, и единственное, чем могут помочь, – это записать на следующую среду. При этом оператор упрекнула меня, что я не воспользовалась курьерской службой.

Естественно, я возмутилась тем, что клиентов сознательно ставят в ситуацию, чтобы заставить заплатить за услугу, которая многим не нужна. Я спокойно могла бы подождать еще неделю и прийти в следующую среду, так как никуда не торопилась. Но поражала искусственность созданной проблемы. Чего проще организовать запись на выдачу документов прямо на сайте визового центра. Ведь запись на прием документов осуществляется на сайте, и никаких проблем не возникает. Человек спокойно выбирает удобное время и жмет кнопку. Но в этом случае заставить клиента оплатить услуги курьера было бы значительно сложнее.

Мне повезло. Диалог между мой и сотрудницей центра, видимо, привлек внимание руководителя этого учреждения. К нам вышла женщина, спокойно выслушала историю моих мучений и сказала, что сейчас мне выдадут документы. Видимо, с аналогичными проблемами столкнулась не только я.

Мои волнения были компенсированы мультивизой, которая красовалась в паспорте. Теперь осталось только дождаться, когда Финляндия откроет свои границы для посещения туристов.