Владельцам смартфонов рассказали, как не стать жертвой хакеров

Эксперты посоветовали сменить устаревшие смартфоны с операционной системой Android на более современные гаджеты. Речь идет о тех аппаратах, программное обеспечение которых уже не получает обновлений - с операционной системой версии 6.0 и более ранних, пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на источник в Which.

Выяснилось, что более миллиарда смартфонов, которые работают на операционной системе Android, могут оказаться уязвимы к хакерским атакам из-за старого программного обеспечения. Эксперты предупредили, что для смартфонов с устаревшим ПО представляют опасность вирусы «Джокер», Bluefrag и Stagefright. С помощью этих троянов хакеры могут получить доступ к банковским данным пользователей. Пользователям версии Android старше 7.0 Nougat 2016 года эксперты рекомендовали обновить ПО, а если не удастся – поменять смартфон.

Ранее неожиданные проблемы возникли у владельцев смартфонов Xiaomi. После долгожданного обновления операционной системы гаджетов до версии Miui 11, устройства перестали загружать рабочий стол.