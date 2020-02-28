Владельцы китайских смартфонов столкнулись с неожиданной проблемой

Неожиданные проблемы возникли у владельцев смартфонов Xiaomi. После долгожданного обновления операционной системы гаджетов до версии Miui 11, устройства перестали загружать рабочий стол, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов портала iXBT.

«Верхнее меню работает, можно зайти в настройки, смартфон продолжает принимать звонки и сообщения»,

- отмечается в статье.

Однако при выходе на главный экран пользователи получают оповещение о сбое в работе операционнной системы.

Эксперты портала отметили, что ни перезагрузка, ни восстановление заводских настроек не помогает решить проблему. В частности, после этих действий пользователь не может войти в учетную запись, а восстановленный пароль к ней не подходит. Позднее на портале посоветовали решить возникшую проблему удалением обновлений в настройках приложения «Рабочий стол».