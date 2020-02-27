Ученые приравняли ожирение к старению

Канадские ученые выявили связь между ожирением, старением и преждевременной смертью. Для этого исследователям пришлось проштудировать более 200 научных работ, посвященных влиянию лишнего веса на заболевания.

Выяснилось, что ожирение предрасполагает людей к раннему развитию хронических заболеваний, связанных со старением.

Ученые из Университета Конкордия считают, что ожирение не просто ускоряет старение, но является его формой, так как в обоих случаях задействованы одни и те же биологические механизмы. Как пишет «Лента.ру», лишний вес способствует ранней дисфункции митохондрий, системному воспалению, ослаблению иммунной системы и укорочению теломер.

В мире от ожирения и лишнего веса страдают более двух миллиардов человек.