27 февраля 2020, 21:43
Ученые приравняли ожирение к старению
По мнению зарубежных исследователей, избыточный вес следует рассматривать в качестве фактора раннего старения
Канадские ученые выявили связь между ожирением, старением и преждевременной смертью. Для этого исследователям пришлось проштудировать более 200 научных работ, посвященных влиянию лишнего веса на заболевания.
Выяснилось, что ожирение предрасполагает людей к раннему развитию хронических заболеваний, связанных со старением.
Ученые из Университета Конкордия считают, что ожирение не просто ускоряет старение, но является его формой, так как в обоих случаях задействованы одни и те же биологические механизмы. Как пишет «Лента.ру», лишний вес способствует ранней дисфункции митохондрий, системному воспалению, ослаблению иммунной системы и укорочению теломер.
В мире от ожирения и лишнего веса страдают более двух миллиардов человек.