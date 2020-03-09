Умер актер сериала «Игра престолов»

Актёр Макс фон Сюдов скончался 8 марта в своём доме во Франции в возрасте 90 лет, сообщает РТ со ссылкой на The Sun.

«С разбитым сердцем, с бесконечной печалью, с невыносимой болью мы должны сообщить, что Макс фон Сюдов ушёл из жизни 8 марта 2020 года»,

— рассказала жена актёра Катрин фон Сюдов.

Макс фон Сюдов известен ролью священника Ланкастера Меррина в «Изгоняющем дьявола». Одна из последних его работ — роль Трехглазого ворона в сериале «Игра престолов». Также снимался в картинах «Пелле-завоеватель» и «Жутко громко и запредельно близко», «Курск». Двукратно был номинирован на премии «Оскар» (1989, 2012), «Золотой глобус» (1967, 1974) и «Эмми» (1990, 2016).