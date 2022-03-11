«Вконтакте» побила собственный рекорд по просмотрам клипов

За последние две недели «ВКонтакте» регистрирует рост различных активностей: появляются новые пользователи, люди активно общаются, добавляют новых друзей, смотрят новости и видео.

Так, к ежедневной аудитории за это время прибавились 300 000 пользователей. Количество ежедневных регистраций увеличилось на 20%, на столько же выросло число созданных дружб.

Но самый резкий рост показывает видеоконтент. Число просмотров видео «ВКонтакте» выросло на 40%. 8 марта соцсеть достигла рекордных отметок – 1,75 млрд просмотров видео и 600 млн просмотров клипов в сутки.

Сейчас «ВКонтакте» запустила крупнейшую в истории компании программу поддержки своих авторов. Социальная сеть временно отказывается от собственной прибыли в инструментах для монетизации. Благодаря этому пользователи получат 100% дохода от показа рекламы на платформе и смогут заработать порядка 600 млн рублей.