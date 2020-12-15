15 декабря 2020, 18:00
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Вклад «Хорошая пора» УРАЛСИБ вошел в топ-10 лучших сезонных вкладов

При сравнении учитывались такие показали, как надежность банка, процентная ставка, реальный доход по вкладам, позиции в различных рейтингах

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга лучших сезонных зимних вкладов в рублях в декабре, подготовленного порталом «Выберу.ру». В числе десяти наиболее выгодных предложений российских банков – сезонный вклад «Хорошая пора» с возможностью открытия в Интернет - банке.

При составлении рейтинга эксперты учитывали не только уровень процентной ставки по договору, но и такие факторы, как срок вклада, капитализация процентов, реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия, дополнительные услуги для вкладчиков, а также условия досрочного расторжения договора вклада.

Более подробно узнать об условиях вклада «Хорошая пора», а также других депозитных продуктах можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

На правах рекламы. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

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Метки: 
«Банк УралСиб»
Экономика
финансы
вклады
Хорошая пора
доход
интернет-банк