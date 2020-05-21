Вирусолог сообщил о выходе на плато в России

Появились специалисты, которые сообщают, что Россия наконец-то вышла на плато по заболеваемости COVID-19. Об этом заявил вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, пишет RT. Он отметил, что с 1 мая число выявляемых в России случаев коронавируса остается примерно на одном уровне.

«В последние несколько дней началось снижение: у нас до 10 тыс. (новых заболевших за сутки. – RT) не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение»,

– сказал Альтштейн в беседе с НСН.

Это, по его мнению, свидетельствует о том, что, вероятно, в России пик эпидемии пройден, дальше продолжится тенденция к снижению новых случаев инфицирования.

«Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не 100%, но похоже. И потихонечку будет снижаться»,

– добавил вирусолог.

При этом, по его словам, это не связано с сокращением объемов тестирования на коронавирус.

«Тестов в России достаточно. Данных, что снизили количество тестов, нет»,

– подчеркнул Альтштейн.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост распространения коронавируса в России остановлен.