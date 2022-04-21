Виолы в форме звезды и арт-объект появятся в Петрозаводске к 9 мая

Готовить проспект Карла Маркса в Петрозаводске к 9 мая начнут с 25 апреля. Об этом сообщил мэр Владимир Любарский.

К предстоящему празднику в центре карельской столицы установят консоли на опорах наружного освещения и организуют флаговые костры. Также запланировали сделать несколько фотозон.

Около «Вечного огня» смонтируют арт-объект «Победа». Его составят из фотографий участников Великой Отечественной войны. На клумбу высадят виолы в форме звезды. Программу праздника мэр обещал опубликовать скоро.

К Дню Победы в городе убирают улицы, на воинских мемориалах горожане и коллективы проводят субботники. Памятники приведут в надлежащий вид подрядчики. // Фото: lumixdesigner/pixabay.com