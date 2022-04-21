Вход в троллейбусы хотят сделать через одну дверь, выход через другую

Руководство ПМУП «Городской транспорт» намерено решить вопрос с оплатой проезда в троллейбусах. Для этого в официальной группе предприятия ВКонтакте организовали опрос.

Поскольку горожане все чаще не покупают билеты, перевозчик решил принять меры. Он предлагает пассажирам заходить в троллейбусы через одну дверь с оплатой проезда, а выход через другую.

Подобный опыт существует в других городах, теперь его хотят внедрить в Петрозаводске.

Напомним, ранее сообщалось, что в новых троллейбусах не работают валидаторы. Но в ПМУП «Городской транспорт» заверили, что проблема уже решена, терминалы для оплаты функционируют. // Фото: администрация Петрозаводска