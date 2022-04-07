Выяснилось, почему не работают валидаторы в новых троллейбусах

Терминалы оплаты в новых троллейбусах в Петрозаводске пока еще проходят тестирование. Поэтому параллельно работают кондукторы, которые принимают оплату в любой форме, сообщили в группе ПМУП «Городской транспорт» ВКонтакте.

Напомним, ранее горожане возмущались, что валидаторы в троллейбусах не функционируют и не пробивают чеки. Платить приходится «по старинке».

Перевозчик объяснил, что чеки валидаторы не печатают в принципе. Но выдать чек может водитель, у которого есть терминал для приема банковских, транспортных карт или наличных.

- В настоящее время система проходит тестирование и на двух из 14 троллейбусов выявлены проблемы, они устраняются. На период тестирования в троллейбусах будут работать кондукторы, которые также примут любую форму оплаты и ответят на вопросы,

- сказано в сообщении.

Перевозчик отметил, что терминалы оплаты внедряют из-за недостаточного числа кондукторов на предприятии. // Фото: ПМУП «Городской транспорт» / ВКонтакте