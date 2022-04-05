Терминалы оплаты в новых троллейбусах в Петрозаводске не работают

Терминалы для оплаты проезда в новых троллейбусах, которые в апреле вышли на маршруты в Петрозаводске, отключили. Об этом горожане написали в группе «Живой Петрозаводск» ВКонтакте.

- В новых троллейбусах уже отключили терминалы для оплаты проезда, которые расположены на поручнях. Говорят, что возникла проблема с проверкой билетов. Терминал бумажных билетов не выдает, а контролеру надо предъявить именно бумажку. Платить приходится кондуктору по старинке,

- сказано в сообщении.

Напомним, сделанные в Вологде специально для Петрозаводска троллейбусы вышли на линию 1 апреля. Мэр Владимир Любарский сообщал, что проезд в них можно оплачивать проезд с помощью банковских карт.

Валидаторы подключили к приложению «Умный транспорт». Видимо, что-то пошло не так. // Фото: Владимир Любарский/ВКонтакте