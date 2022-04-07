Институт Финляндии в Петербурге приостановил работу

Деятельность Института Финляндии в Санкт-Петербурге прекращается на неопределенный срок, сообщает Yle.fi. В этом году центр финской культуры должен был отметить 30-летие своей деятельности в России.

«Для нас это было трудным решением. Пока еще непонятно, что принесет будущее. Но мы считаем, что нормальная деятельность в сложившихся условиях невозможна»,

- цитирует издание главного секретаря общества «Финляндия-Россия» Ниину Синкко.

По ее словам, у института стало меньше возможностей вести работу в России. В Институте Финляндии трудились пять человек и один практикант. Руководитель института и практикант вернулся в Суоми, остальные работники были наняты в России.

Ранее организация получила от финского государства субсидию размером 400 тысяч евро. Сейчас общество «Финляндия-Россия» вместе с Минкультом выясняют судьбу этих денег.

Институт Финляндии - автономная некоммерческая организация, входит в сеть культурно-научных институтов Финляндии, объединяющую 17 самостоятельных организаций по всему миру. (фото instfin.ru)