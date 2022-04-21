21 апреля 2022, 10:45
Общество

Современная поликлиника скоро откроется в Кемской ЦРБ

На оснащение больницы в Кеми уже выделили 35 миллионов рублей и выделят еще 40

Совсем скоро поликлиника при Кемской ЦРБ начнет принимать пациентов. Она откроется в отремонтированных помещениях больницы, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Корпус со стационаром и заброшенным трехэтажным крылом становится современным подразделением, где будут оказывать всю амбулаторно-поликлиническую помощь, в том числе проводить аппаратную диагностику.

Теперь пациентам не надо будет, как прежде, ходить в разные здания для выполнения рутинных диагностических исследований.

- В этом году мы отремонтировали первый этаж и часть третьего этажа, в прошлом - второй этаж и входную группу. Одновременно идет закупка современного медицинского оборудования и мебели,

- отметил министр.

В текущем году купили за счет федерального бюджета 17 единиц медтехники на 35 миллионов рублей.

- Дополнительно в течение ближайших недель на оснащение больницы мы выделим еще 40 миллионов рублей, - пообещал Охлопков. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте

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новости Карелии
Кемь
Поликлиника
Кемская ЦРБ