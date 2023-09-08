Вильфанд предупредил о заморозках в Карелии

В Карелии, а также в 10 других регионах России в ближайшие дни ожидаются заморозки. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.

«Заморозки до 1-2 градусов в ближайшие ночи ожидаются в Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Тверской областях, Карелии. В Алтайском крае, в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях температура ночью будет опускаться до минус 3 градусов»,

- отметил синоптик.

Вильфанд подчеркнул, что в двух регионах будет еще холоднее. Так, в Омской области температура воздуха опустится до минус 5 градусов, а в Иркутской области - до минус 7. Такую погоду Вильфанд назвал не заморозками, а легким морозом. // Фото: freepik.com / Wirestock