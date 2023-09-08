Люди живут на улице, но бомжами себя не считают

Мы обратились к группе людей, постоянно живущих в сквере у кафедрального собора Александра Невского. Им приносят еду и одежду прихожане, их никто не гонит. Очевидно, присутствие храма останавливает правоохранительные органы, и те не трогают бездомных.

Что явилось причиной их жизни изгоев? Сначала отвечали, что алкоголь, но потом оговаривались: мол, алкоголь был результатом их жизни в стрессе, и алкоголь лишь помог забыться. У всех присутствующих был кто-то, на кого они обижены – кто на власть, кто на жену, кто на обстоятельства.

«Мы такие же люди, как вы, просим не унижать нас и не оскорблять»,

- попросили бездомные.

Имена свои люди назвать отказались. Попросили денег за сьемку, мы расплатились. (Видео)