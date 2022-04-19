Вице-премьер Дмитрий Родионов ответит на вопросы жителей Карелии

Заместитель премьер-министра Карелии по экономике ответит на вопросы жителей в прямом эфире.

В рамках проекта «Объясняем.рф» в четверг, 21 апреля, в прямом эфире на вопросы жителей республики о мерах поддержки предприятий республики в условиях внешних санкций ответит заместитель премьер-министра правительства республики Карелия по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

Вопросы жители могут задать заранее: в комментариях под анонсом прямого эфира в пабликах «Республика Карелия» во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

Начало трансляции в 18:20. Прямой эфир можно посмотреть на телеканале ОТР, в пабликах «Республика Карелия» во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также в записи на телеканале «САМПО ТВ 360°» в 20:20.

Напомним, с начала марта работает федеральный информационный ресурс «Объясняем.рф». На сайте и в соцсетях проекта ежедневно публикуются ответы на волнующие россиян вопросы. Чаще всего люди спрашивают о том, хватит ли в нынешних условиях лекарств и продуктов, что будет с вкладами, надо ли сейчас покупать квартиры и куда поехать в отпуск. Ответы готовят профильные министерства и ведомства.

Чтобы жители Карелии могли получить ответы на свои вопросы не только от федеральных, но и от местных экспертов, для них созданы республиканские паблики в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также канал в мессенджере «Телеграм».

С марта 2022 года прямые эфира в рамках проекта «Объясняем.рф» провели заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия Лариса Подсадник, глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, руководитель Минэка РК Олег Ермолаев, министр Сельского и рыбного хозяйства республики Владимир Лабинов и начальник Управления труда и занятости Елена Фролова. (фото со страницы Дмитрия Родионова в соцсети)