Въезд на затопленное кладбище в Суоярви подсыплют после жалоб

Возмущение жителей Суоярви состоянием кладбища вызвало реакцию местных властей. Въезд обещали подсыпать, работы начнут сегодня, сообщили в администрации муниципального округа.

Напомним, местные жители в соцсетях писали, что на кладбище невозможно пройти и проехать, а выкопанные могилы тут же заполняет вода.

- Вследствие интенсивного таяния снежного покрова, въезд на кладбище, расположенное в урочище «Умойная», оказался размытым,

- признали в администрации.

Въезд пообещали отсыпать, но предупредили, что грунт будет проседать из-за оттепели.

- Это может привести к смещению надгробных сооружений, особенно если их установка была выполнена небрежно или со временем ослабла, - заявили в администрации. // фото: администрация Суоярвского МО