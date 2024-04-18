18 апреля 2024, 12:44
Общество

В Карелии простились с погибшим на СВО Дмитрием Ширшиным

В Сегеже прошла церемония прощания с погибшим военнослужащим

Сегодня в Сегеже прошла церемония прощания с военнослужащим Дмитрием Ширшиным. Об этом сообщает официальный паблик Сегежского округа.

Дмитрий Ширшин был сержантом, служил пулеметчиком мотострелкового отделения. О его гибели стало известно еще в феврале.

Попрощаться с горожанином пришли его родные и близкие, а также простые жители Сегежи. // Фото паблика администрации Сегежского округа

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