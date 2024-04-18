18 апреля 2024, 12:44
В Карелии простились с погибшим на СВО Дмитрием Ширшиным
В Сегеже прошла церемония прощания с погибшим военнослужащим
Сегодня в Сегеже прошла церемония прощания с военнослужащим Дмитрием Ширшиным. Об этом сообщает официальный паблик Сегежского округа.
Дмитрий Ширшин был сержантом, служил пулеметчиком мотострелкового отделения. О его гибели стало известно еще в феврале.
Попрощаться с горожанином пришли его родные и близкие, а также простые жители Сегежи. // Фото паблика администрации Сегежского округа