В Карелии простились с погибшим на СВО Дмитрием Ширшиным

Сегодня в Сегеже прошла церемония прощания с военнослужащим Дмитрием Ширшиным. Об этом сообщает официальный паблик Сегежского округа.

Дмитрий Ширшин был сержантом, служил пулеметчиком мотострелкового отделения. О его гибели стало известно еще в феврале.

Попрощаться с горожанином пришли его родные и близкие, а также простые жители Сегежи. // Фото паблика администрации Сегежского округа