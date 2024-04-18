Попытка дать взятку полицейскому обошлась бизнесмену в 10 раз дороже

Попытка дать начальнику райотдела полиции 50 тысяч рублей закончилась для представителя коммерческой организации в Петрозаводске не только уголовным делом, но и крупным штрафом. Проверку соблюдения антикоррупционного законодательства провела прокуратура, сообщили в надзорном ведомстве.

Взятку полицейскому начальнику представитель коммерческой организации попытался дать в сентябре прошлого года. Он передал 50 тысяч рублей, чтобы тот закрыл глаза на работавших на предприятии без разрешительных документов иностранцев.

Однако полицейский не взял деньги. Возбудили уголовное дело и постановили обвинительный приговор. Затем осужденного еще и оштрафовали в административном порядке на 500 тысяч рублей за попытку дать незаконное вознаграждение от имени юридического лица. // фото: freepik.com