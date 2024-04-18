Кладбище в карельском городе оказалось затоплено талой водой

В соцсети появились фотографии городского кладбища Суоярви, на которых видны раскисшая дорога, лужи, затопленные могилы.

«Скажите, как можно хоронить людей на таком кладбище? Туда даже зайти невозможно. Приезжали из другого города на похороны и ужаснулись. Могилы уходят, кресты падают, а бедные копатели могил перед каждыми похоронами черпают воду ведром из могилы. На похороны нужно ходить в болотных сапогах»,

— возмущаются подписчики группы «Подслушано в Суоярви».

Гнев людей вполне объясним, так как усопших приходится хоронить в экстремальных условиях. Выкопанную могилу вода заполняет за считанные минуты.

Однако, часть людей относится к проблеме с пониманием: «Не мудрено, столько снега было», — комментируют они.//фото сообщества"Подслушано в Суоярви"