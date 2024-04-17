17 апреля затвор на Лососинской плотине подняли еще на 10 сантиметров. Затвор открыт на 125 см, до максимального значения форсированного подпорного уровня воды на плотине есть запас 67 см, сообщила в соцсети министр природных ресурсов и экологии Янина Свидская.

Уровень воды на водохранилище сейчас составляет 184,07 м (над уровнем моря, по Балтийской системе высот).

За сутки вода поднялась на 8 сантиметров. Во вторник затвор не трогали.

Ранее сообщалось о снижении уровня воды в реках Неглинка и Лососинка. // фото unsplash.com/ Tim Marshall