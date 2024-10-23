Ветеран Великой Отечественной Мария Мурсалова скончалась в Карелии

Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Мария Мурсалова. Об этом сообщил глава администрации Прионежского района Григорий Шемет.

Мария Мурсалова родилась 17 ноября 1924 года в Заонежье. Воспитывалась в детском доме. В самом начале Великой Отечественной войны ушла добровольцем на фронт. С сентября 1941 года по май 1945 года служила старшим сержантом санитарного поезда. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова.

Марию Мурсалову похоронили сегодня на участке почетных захоронений Сулажгорского кладбища в Петрозаводске. // Фото: unsplash.com / David Monje, vk.com