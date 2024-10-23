23 октября 2024, 13:28
Ветеран Великой Отечественной Мария Мурсалова скончалась в Карелии
Прошедшая всю войну жительница Карелии немного не дожила до векового юбилея
Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Мария Мурсалова. Об этом сообщил глава администрации Прионежского района Григорий Шемет.
Мария Мурсалова родилась 17 ноября 1924 года в Заонежье. Воспитывалась в детском доме. В самом начале Великой Отечественной войны ушла добровольцем на фронт. С сентября 1941 года по май 1945 года служила старшим сержантом санитарного поезда. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова.
Марию Мурсалову похоронили сегодня на участке почетных захоронений Сулажгорского кладбища в Петрозаводске. // Фото: unsplash.com / David Monje, vk.com