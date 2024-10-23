Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом

В 2026 году в Мурманске откроется «Школа 21» — школа цифровых технологий от Сбера. Это первый кампус школы, который будет расположен за полярным кругом. Образовательный проект в регионе будет реализован Сбером в партнерстве с Правительством Мурманской области. Соответствующее соглашение подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Сотрудничестве будет направлено на подготовку ИТ-специалистов высокого уровня в регионе — каждый житель региона старше 18 лет сможет бесплатно получить востребованную ИТ-профессию, повысить свой уровень цифровой грамотности и развить необходимые современным специалистам навыки.

Мурманская область — наш стратегический партнер. Сегодня мы договорились о реализации очень важного проекта — открытии «Школы 21». Мы видим колоссальный интерес к нашим школам цифровых технологий в стране. И уж точно открытие «Школы 21» в Мурманской области с ее колоссальными традициями инженерной мысли и огромным количеством заводов станет большим вкладом в копилку развития региона,

- подчеркнул Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Благодарю лично Германа Оскаровича и всю команду Сбера за эффективное сотрудничество, в том числе в части цифровизации системы здравоохранения, за работу по открытию в Мурманске первого в России центра цифрового искусства «Муза», а также за проект «Школа 21». Это будет первая за полярным кругом бесплатная школа цифровых технологий Сбера,

- отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Фото: Кандинский