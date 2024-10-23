Парки и скверы Петрозаводска освобождают от опавшей листвы

Подрядчик освобождает Петрозаводск от опавшей листвы и наводит порядок в рамках муниципального контракта. О работе «Кондопожского ДРСУ» по поддержанию чистоты на общественных пространствах рассказали в мэрии.

Так, сегодня, 23 октября, сотрудники организации работают в скверах Александра Пушкина, Александровском и Петровском. Ранее они убирали листья на Березовой аллее, Онежской набережной, Шидловском бульваре, а также в скверах возле Кукольного театра, Вечного огня и 71-й Стрелковой дивизии.

Помимо этого, подрядчик освобождает от мусора парки Ямка, Железнодорожников, Зеленый Берег, Зарецкий, 50-летия Пионерской организации, Лес Победы, а также ряд скверов, включая Кукольный театр, Анны Рогозкиной, Искра, Машезерский, Спортивный, Новодревлянский, Библиотечный и имени Маршала Мерецкова.

Мобильные бригады также приводят в порядок аллеи Дружбы, 300-летия Петрозаводска, Тропа Ивана-Царевича, Семейная, набережную Ла-Рошель, Студенческий бульвар и площадь Гагарина, уделяя особое внимание своевременной очистке урн от мусора. // фото: администрация Петрозаводска