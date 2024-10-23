Награды вручены семьям двух погибших военных из Карелии

В Олонецком районе государственные награды вручены родственникам двух бойцов, погибших в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщает паблик администрации района.

Церемония прошла сегодня. Орденами Мужества посмертно были награждены жители Олонецкого района Александр Швед и Вадим Кюриев. Награды присвоены им «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга».

Власти района выразили соболезнования родным и близким погибших на СВО военнослужащих. // Фото vk.com/olon_rayon