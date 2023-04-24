24 апреля 2023, 13:53
Ветер гоняет песок: в Петрозаводске из-за пыли не видно машин
Водителям и пешеходам надо быть крайне осторожными из-за песчаных бурь
В Петрозаводске из-за сильного ветра и неубранного смета на дорогах сегодня настоящие песчаные бури. Воздух буквально состоит из песка. Судя по фотографиям, которые присылают жители микрорайона Кукковка, снижена видимость для водителей.
"Сейчас на Кукковке: воздух из песка, улица Сортавальская, рядом детская площадка...",
- пишет в нашу редакцию жительница микрорайона.
Несмотря на заверения городских властей, что подрядчик ежедневно производит уборку дорог, этих усилий явно недостаточно. Жители Петрозаводска, а особенно аллергики, буквально задыхаются от пыли.
Водителям и пешеходам сегодня надо быть особенно внимательными на дорогах. // Фото: Татьяна Неволайнен.