24 апреля 2023, 13:53
Общество

Ветер гоняет песок: в Петрозаводске из-за пыли не видно машин

Водителям и пешеходам надо быть крайне осторожными из-за песчаных бурь

В Петрозаводске из-за сильного ветра и неубранного смета на дорогах сегодня настоящие песчаные бури. Воздух буквально состоит из песка. Судя по фотографиям, которые присылают жители микрорайона Кукковка, снижена видимость для водителей.

 

"Сейчас на Кукковке: воздух из песка, улица Сортавальская, рядом детская площадка...",

- пишет в нашу редакцию жительница микрорайона.

 

 

Несмотря на заверения городских властей, что подрядчик ежедневно производит уборку дорог, этих усилий явно недостаточно. Жители Петрозаводска, а особенно аллергики, буквально задыхаются от пыли. 

Водителям и пешеходам сегодня надо быть особенно внимательными на дорогах. // Фото: Татьяна Неволайнен. 

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новости петрозаводска
песчаные бури
городская среда
ветер гоняет песок