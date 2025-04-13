Весна ворвется сегодня в Карелию

Сегодня, 13 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +7, +9°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем с порывами. Температура воздуха +6, +11°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +7, малооблачно.

В Сегеже до +5, малооблачно.

В Сортавале до +10, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. © «Петрозаводск говорит»